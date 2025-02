Todesdroge Fentanyl: Kärntner Polizei wappnet sich

Allein 2023 sollen in den USA 70.000 Menschen an einer Überdosis der Todesdroge gestorben sein. Auch der Grund, weshalb Präsident Trump nun auch zehnprozentige Strafzölle gegen China – dem Hauptproduktions- und Exportland des dort legal hergestellten Gifts – verhängt hat. Aber auch in Europa ist das ursprünglich in der Medizin als Schlaf- bzw. Schmerzmittel eingesetzte, synthetische Opiat in all seinen Abwandlungen schon längst als lebensgefährliche Freizeitdroge angekommen. Meist als illegale Postlieferung, bestellt über das Darknet.