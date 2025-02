Stephanie Venier: Gold-Trick vor der Gold-Fahrt

Karriere als Wellental

In ihrem Rückblick auf die Zeit zwischen der Abfahrts-Silbermedaille 2017 in St. Moritz und nun acht Jahre später der Goldenen im Super-G erwähnte Venier auch, dass dies die erste WM gewesen sei, wo sie in beiden Speedrennen gesetzt gewesen sei und keinen Qualifikationsdruck vor Ort gehabt habe. Das habe ihr vom Kopf her gutgetan und sie habe im Training noch einiges probieren können.