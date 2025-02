Ukrainische Truppen haben neue Offensive gestartet

Das ukrainische Heer hat laut eigenen Angaben seit Beginn der Offensive in Kursk 909 russische Soldatinnen und Soldaten in Kriegsgefangenschaft genommen. Auf diese Weise hätten durch Gefangenenaustausche „Hunderte ukrainischer Verteidiger, die in russischen Gefängnissen festgehalten wurden, nach Hause gebracht werden“ können, teilte die Armee am Donnerstag mit.