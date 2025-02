Pikanter Prozess um „Pipi-Affäre“ beim Militär

Toilettenwasser, Saft oder der Urin eines Kameraden – was sich Grundwehrdiener alles für Fake-Drogentests einfallen lassen, fördert ein Prozess am Landesgericht Klagenfurt zu Tage. Und auch die Schnöselbande vom Wörthersee, die nach einem Megabetrug in Haft schmort, sorgt wieder für eine Überraschung!