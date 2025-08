Olympia als großes Ziel: Tochter eifert Papa nach

Mit gerade einmal 19 Jahren gelang Springreiterin Lena Binder im Vorjahr das Limit für Olympia in Paris. Auf die endgültige Nominierung wartete sie im Vorjahr noch vergeblich – doch bei ihrem großen Talent wird es in den kommenden Jahren nur eine Frage der Zeit. Damit würde sie auch in die Fußstapfen des berühmten Papas treten.