Sturm-Star: Ab in die Rekordbücher – oder Abflug?

In den letzten beiden Jahren hieß der Bundesliga-Meister Sturm Graz. Zu einem sehr großen Prozentsatz dank ihm: Otar Kiteishvili. Zweimal in Serie wurde der kleine Georgier zum besten Spieler der Liga gewählt. Wie lange er noch hier ist – was er noch für Ziele hat? Die „Krone“ hat nachgebohrt.