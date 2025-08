Mehrere Fahrzeuge in Kroislerwandtunnel kollidiert

Auch die Beifahrerin des kroatischen Lenkers wurde verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert. 64 Florianis der FF Töplitsch, FF Feistritz an der Drau und der FF St. Peter standen mit sieben Fahrzeugen im Einsatz. Die Tauernautobahn wurde in Fahrtrichtung Villach für rund eine Stunde und zwanzig Minuten komplett gesperrt. Erst gegen 19.20 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.