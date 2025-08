Klagenfurts Ex-Spieler mahnen über Gewerkschaft

Austria Klagenfurt startet am heutigen Freitag bei Austria Salzburg in die neue Zweitliga-Saison. Abseits davon liefen mehrere Ex-Spieler zur Gewerkschaft – denn es fehlen noch Löhne! Und Gesellschafter Zeljko Karajica ist auch in Deutschland unter Beschuss: 42 Vollstreckungsverfahren! Sportlich stellt Trainer Rolf Landerl seine Neuzugänge vor – und hat einen Rapidler am Zettel.