Fette Nachzahlung für Religionslehrer

Eigentlich würde man meinen, dass man sich als Lehrer keine Sorgen um die richtige Berechnung seiner finanziellen Ansprüche machen muss. Dass dem nicht so ist, zeigt ein aktueller Fall im Ländle: Herr S. arbeitete von 1991 bis 2024 als Religionslehrer an diversen Mittelschulen und Volksschulen Vorarlbergs. Dabei war er zunächst beim Land, später über einen privaten Verein angestellt. Mit Ende August 2024 trat er schließlich seine Pension an. Aufgrund der über 30-jährigen Dienstzugehörigkeit stand ihm die gesetzliche Abfertigung von zwölf Monatsgehältern zu. So weit, so unspektakulär. Allerdings wurde dabei ein wichtiges Detail übersehen: Denn zu Beginn seiner Tätigkeit war für Herrn S. eine Lehrverpflichtung von 22 Wochenstunden vereinbart worden.