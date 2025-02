Meyerhoff & Kammerer: Traumdoppel an der Burg

Die Burg ist für Joachim Meyerhoff, 57, eine Art zweite Heimat: 2005 holte ihn Klaus Bachler ans Burgtheater, wo er sich vom ersten Augenblick an in die Herzen der Zuschauer spielte. Meyerhoff gelang etwas, wovon die meisten seiner Zunft träumen. Er wurde zum Publikumsliebling. Spätestens seit Thomas Bernhards „Holzfällen“ ein Begriff, in jedem Fall eine Liebeserklärung. Denkwürdig im Jahr 2017 seine dreistündige One-Man-Show am Akademietheater in Thomas Melles „Die Welt im Rücken“, die im Leben eines treuen Burg-Abonnenten fix in den Top 3 gereiht ist. Inszeniert von Jan Bosse, mit dem Meyerhoff eine langjährige und überaus erfolgreiche Zusammenarbeit verbindet – u. a. als der deutsche Theaterregisseur den Zuschauerraum des Burgtheaters zur Insel machte und Meyerhoff darin als Robinson herumturnen und das Interieur zerlegen ließ. Die 15 Jahre an der Burg bezeichnete er später einmal als seine schönsten Jahre – die durch einen Schlaganfall im Dezember 2018, eine neue Burg-Direktion und die damit verbundene Rückkehr nach Deutschland an die Schaubühne Berlin ihr abruptes Ende fanden.