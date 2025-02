Frauenpower und Ideenstärke als Grund für 1. Wahl

Unlängst hat der bei der Volkshilfe tätige 79-Jährige etwa den bereits 250. Seniorentreff organisiert: „Stets gut besucht, Stammgäste sind fünf 97-jährige Damen“, verrät Englisch auch die Zielgruppe, für die er sich voll engagieren will. Ein Projekt von vielen sei finanziell bereits jetzt in trockenen Tüchern – ein Shuttlebus, der zweimal pro Woche für Senioren aus der Umgebung eine Runde fährt, etwa zum Einkaufen. Englisch: „Man vergisst so leicht, dass in Poysdorf bereits zwei Drittel der Einwohner älter als 60 sind.“