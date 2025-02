Ist ein Handyverbot für Schüler rechtlich erlaubt?

Wie lange dürfen Kinder und Jugendliche weggehen, ab wann Alkohol trinken und müssen sie auf dem Schulskikurs erreichbar sein? In einigen Höheren Schulen in Kärnten herrscht etwa auf Schulveranstaltungen ein „Totalverbot“ für Mobiltelefone, was nicht nur auf Freude bei Kindern und Eltern stößt und die Frage aufwirft, ob das gesetzlich okay ist.