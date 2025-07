Mit 130 km/h durch 30er-Zone Polizei davon gerast!

Filmreife Szenen spielten sich in der Nacht auf Montag in der Kärntner Landeshauptstadt ab. Die Polizei wollte am Klagenfurter Südring einen Pkw-Lenker anhalten, weil der Verdacht bestand, dass der Lenker unter Alkoholeinfluss stand. Doch anstatt anzuhalten, ignorierte der Fahrer jegliche Anhalteversuche mittels Blaulicht und Folgetonhorn und raste der Verkehrspolizei davon.