Nach Burgenland-Wahl: SPÖ-Regierungsteam steht

Angelobung für Freitag geplant

Die Koalitionsverhandlungen mit den Grünen biegen unterdessen auf die Zielgerade. Schon am kommenden Mittwoch soll das Regierungsübereinkommen präsentiert werden und am Donnerstag die konstituierende Landtagssitzung über die Bühne gehen. Am Freitag ist Doskozils Angelobung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen geplant. Auch eine erste Regierungssitzung soll es dann auf Landesebene geben.