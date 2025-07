„Wir wollen Österreichs bestes Klimaschutzgesetz“

In den nächsten Wochen will Haider-Wallner den fertigen Entwurf vorlegen und mit Umweltorganisationen, Vertreter der Wirtschaft und der Opposition verhandeln. „Mit all diesen Maßnahmen stellen wir sicher, dass unser Klimaschutzgesetz uns wirklich weiterbringt“, so die Vize-Landeschefin.