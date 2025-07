ÖVP mit neuem Vorschlag für Gemeindepaket

SPÖ will sich „an Vereinbarungen halten“

SPÖ-Klubobmann Roland Fürst wird dem nicht Folge leisten: „Ich bin altmodisch und halte mich an geschlossene Vereinbarungen.“ Er sei ausgemacht worden, dass man sich erst nach Vorliegen der Bewertungsgutachten für den BMV wieder zusammensetzen werde. „Ich will das ÖVP-interne Chaos nicht weiter befeuern“, meint Fürst. Auch Landesrat Schneemann reagierte auf den ÖVP-Vorschlag „verwundert“: „Kein anderes Bundesland hat ein derart attraktives Paket zur nachhaltigen Entlastung der Gemeinden angeboten.“ Er verweist ebenso auf den überparteilich festgelegten Verhandlungsprozess.