Edith zuckt völlig aus – und Yeliz muss gehen

Edith völlig außer sich

Doch dann schaukelte sich der Streit weiter auf. Denn Edith ging plötzlich auf die anderen Camper los. „Ist ja super, dass das alle so tolerieren, wenn Pierre so etwas zu einer Frau sagt. Danke schön an alle in der Runde für die Unterstützung …“, stichelte sie. „Sollen sie mich jetzt zusammenschlagen oder was“, wollte Pierre daraufhin wissen. Die Stimmung heizte sich immer weiter auf, und Edith war sich plötzlich nicht mehr sicher, ob Pierre sie „dumme“ oder „blöde Kuh“ betitelt hatte.