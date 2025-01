René Benko doch bereits heute vor Haftrichterin!

Im „Grauen Haus“ in U-Haft

Der einstige Milliardenspekulant war am 23. Jänner in seinem Büro in Innsbruck verhaftet worden. Nach einer kurzen Einvernahme wurde er schließlich noch am selben Tag in die Justizanstalt Josefstadt nach Wien verlegt, am darauffolgenden Tag wurde die U-Haft über Benko verhängt.