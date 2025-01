Benko: Auch gegen die Schwester wird ermittelt

„Laufend neue Verdachtslagen“

Mit großer Intensität verfolgen die Ermittler der Soko Signa mittlerweile die Spur des Geldes. Hier würden sich laut der Festnahme-Anordnung „laufend neue Verdachtslagen“ ergeben. Besonders plakativ sind aus Sicht der Ermittler, wie berichtet, die millionenschweren Zahlungen des prominenten U-Häftlings an seine Frau: So soll der 47-jährige Tiroler seiner besseren Hälfte im Zeitraum 2018 bis 2023 „zusätzlich zu ihrem monatlichen Basisunterhalt in Höhe von 10.500 Euro mehrere Zahlungen in Höhe von insgesamt 15,500.000 Euro“ geleistet haben. In dem Dokument heißt es: