Auch Benko-Steuerberaterin im Visier der Ermittler

Ins Visier gerät damit auch eine der bekanntesten Steuerberaterinnen des Landes: Karin Fuhrmann, Partnerin der TPA und seit vielen Jahren eine enge Benko-Vertraute, soll laut WKStA am schweren Betrug bzw. am Förderungsmissbrauch beteiligt gewesen sein. In einem WKStA-Dokument ist von der „Erstellung von unrichtigen Gutachten, Stellungnahmen bzw. Bestätigungen als Beilage zu den Förderanträgen“ die Rede.