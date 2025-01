„Für die Opfer wird Leben nie wieder wie zuvor“

Ein Serbe (25) soll Ende August in Linz-Ebelsberg seiner Ex-Ehefrau am Tag nach ihrem 22. Geburtstag fünfmal ein Messer in den Oberkörper gerammt haben. Sie war laut Gutachten bereits klinisch tot, überlebte nur dank einer Notoperation. Der Angeklagte fasste am Mittwoch beim Prozess in Linz wegen Mordversuchs 17 Jahre Haft aus – nicht rechtskräftig.