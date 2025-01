Einen Tag nach Geburtstag vom Ex niedergestochen

Tritt in die Hoden rettete Opfer

Das Opfer schilderte teils unter Tränen, dass es nach den wiederholten Drohungen keine Beziehung mehr wollte . Da habe der Täter das Messer gezogen, ihr gesagt habe, dass er sie töten wolle. „So ist es am besten“, soll er gesagt haben, als er sie an den Haaren gezogen und mehrmals zugestochen habe. Das Messer blieb einmal sogar in der Wunde stecken und das Opfer zog es selbst heraus. Flüchten konnte die 22-Jährige nur, „weil ich ihm in die Genitalien getreten habe“.