Kroatien: Einkaufsboykott gegen hohe Preise

In Kroatien verschärfen die Verbraucherinnen und Verbraucher ihren Protest gegen die anhaltende Teuerung im Land. Am Donnerstag begann ein einwöchiger Boykott von drei Handelsketten und drei Produktgruppen. Am Freitag sind die Bürgerinnen und Bürger via Facebook erneut zu einem allgemeinen Boykott aufgerufen, sie sollen auf alle Einkäufe und auf Dienstleistungen verzichten. Eine ähnliche Aktion am vergangenen Freitag war laut kroatischen Medien erfolgreich.