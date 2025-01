Coca-Cola muss erneut große Rückrufaktion starten

Chlorat-Belastung bei Kontrollen entdeckt

Bei Routinekontrollen am Produktionsstandort in Gent, im Nordosten von Belgien, seien hohe Chlorat-Werte festgestellt worden, so das Unternehmen und entschuldigte sich zugleich bei den Kunden. Betroffen seien Getränke mit einem Produktionscode von 328 GE bis 338 GE. Die sollten nicht konsumiert werden. Sie könnten in die Geschäfte zurückgebracht werden, wo der Kaufpreis erstattet werde.