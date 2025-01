Österreich nimmt Abschied von Otto Schenk

Heute wird der verstorbene Schauspieler und Regisseur Otto Schenk im Wiener Stephansdom feierlich verabschiedet. Der ehemalige Direktor des Theaters in der Josefstadt, der im 95. Lebensjahr verstarb, wird am 30. Jänner in einem Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof beigesetzt.