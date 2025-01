Melania Trump veröffentlicht offizielles Porträt

„Es war eine große Ehre, erneut für dieses besondere Porträt ausgewählt worden zu sein“, erklärte Mahaux am Montag gegenüber der BBC. „Für mich als Künstlerin ist es ein Privileg, mit einer so inspirierenden Persönlichkeit zusammenzuarbeiten. Sie ist eine Perfektionistin und bringt sich aktiv in den kreativen Prozess ein.“