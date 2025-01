Duell der Super-Knipser! VSV-Ass jagt einen Linzer

Jetzt geht’s um die Wurst! In der ICE-Liga stehen in der Woche der Wahrheit für Kärntens Vertreter je drei vorentscheidende Spiele an. Der KAC muss am Dienstag im Duell um die Spitze zu Fehervar, empfängt am Freitag Graz. Der VSV kann Dienstagabend gegen Linz auf Platz sechs klettern, muss dann zu Salzburg. Der krönende Abschluss ist das Sonntags-Derby in Villach.