Lehrlings-Speed-Dating: Betriebe treffen Schüler

Die Schüler, die am Speed-Dating teilnehmen, sind motiviert und viele haben konkrete Zukunftspläne. „Ich will Koch werden, ich helfe meiner Mutter oft in der Küche“, sagt Belmin Okanovic. Silvia Abu wiederum will in der Hotelbranche Fuß fassen. „Ich liebe den Austausch mit Menschen vor allem im internationalen Kontext“, so die 15-Jährige. Ihre Gespräche liefen gut, ein Hotel hat sie zu einem weiteren Bewerbungsgespräch eingeladen.