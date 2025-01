Keine ÖVP-Absolute in Scheibbs, Hochburgen bleiben

Ergebnisse gleich verdoppelt

In Randegg halten die Schwarzen die Mehrheit, die SPÖ verdoppelt hier aber mit ihrem „A-Team“ von 12,94 Prozent auf 21,87 Prozent. Ihr Ergebnis auf 23,56 Prozent beinahe verdoppelt kann die FPÖ in Purgstall an der Erlauf und liegt damit hinter der ÖVP auf Platz zwei. In der Bezirkshauptstadt selbst büßen die Schwarzen ihre Absolute ein und fallen von 57,89 Prozent auf 39,68 Prozent.