Für die ÖVP geht es nicht nur um die Wählerstimmen

Herbert Kickl ist heute in Purkersdorf wahlberechtigt. Seine beiden Generalsekretäre Michael Schnedlitz in Wiener Neustadt und Christian Hafenecker in Kaumberg. Schnedlitz war Vizestadtchef und konzentriert sich nun auf seine Karriere im Bund. Hafenecker hat in seiner Gemeinde sogar Chancen, Bürgermeister zu werden. Er wird aber auch als Minister unter Blau-Schwarz gehandelt.

