Musk unterstützt AfD bei Wahlkampfauftakt

Weidel: Wähler wollen blau-schwarze Koalition

Weidel kritisierte in ihrer Rede die aktuelle Migrations-, Wirtschafts- und Energiepolitik. Sie sagte Richtung Union: „Liebe CDU, reißt die undemokratischen Brandmauern ein. Der Wähler will eine blau-schwarze Koalition in der Bundesrepublik Deutschland.“ Durch die Halle schallten immer wieder „Alice, Alice“- und „Alice für Deutschland“-Rufe. „Lasst uns die AfD stark machen, und lasst uns am besten die CDU überholen“, rief Weidel am Ende ihrer Rede. Gezeigt wurde auch ein Wahlwerbespot, in dem sie den Amtseid des Bundeskanzlers spricht.