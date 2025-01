Wie radikal ist AfD-Kanzlerkandidatin Weidel?

Windkraftanlagen in Deutschland will Weidel allesamt niederreißen lassen – in Riesa spricht sie von „Windmühlen der Schande“. Zudem sagt sie „queer-woken“ Strömungen an deutschen Unis den Kampf an: „Soll ich sagen, was wir tun, wenn wir am Ruder sind? Wir schließen alle Gender Studies und schmeißen alle diese Professoren raus.“