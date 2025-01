251 Millionen Kindern bleibt Schulweg verwehrt

Ein leeres Klassenzimmer – ganz ohne Lehrer und Schüler – überraschte am Freitag am Neuen Platz vor dem Rathaus in Klagenfurt. Auf den Stühlen waren erschütternde Nachrichten zu lesen. Am Tag der Bildung ging die YoungCaritas damit und mit einer Spendenaktion gegen die schockierende Bildungsarmut vor. 473 Millionen Kinder wachsen weltweit inmitten von Kriegen auf, dazu kommen Hungersnöte und Naturkatastrophen. In der Ukraine wurden seit Kriegsbeginn 1600 Schulen beschädigt, 200 völlig zerstört. Weltweit leben 650 Millionen in bitterer Armut, 251 Millionen Kindern bleibt der Schulweg verwehrt. Die Caritas hilft deshalb auch im Kosovo, in Uganda und Kenia.