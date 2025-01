US-Sicherheitsfirmen lösen israelische Armee ab

Hamas lehnte Kontrollen durch Israels Armee ab

In dem Abkommen, das am Sonntag in Kraft trat, wurde vereinbart, dass die Rückkehr für in den Süden vertriebene Palästinenser am siebten Tag nach dem Inkrafttreten der Waffenruhe möglich sein soll. Fahrzeugkontrollen habe die Hamas allerdings abgelehnt.