Israels Armee startet Offensive im Westjordanland

Radikale Siedler griffen israelische Sicherheitskräfte an

Die größten Herausforderungen für die Palästinenser sind laut Yousef die stark gestiegene Gewalt jüdischer Siedler und eine katastrophale Wirtschaftslage. Die ohnehin angespannte Lage im Westjordanland hat sich seit dem Hamas-Massaker in Israel noch einmal deutlich verschärft. Am Montag setzten zahlreiche vermummte radikale Siedler mehrere Fahrzeuge und Häuser in palästinensischen Dörfern in Brand. Im Zuge von Auseinandersetzungen mit israelischen Sicherheitskräften wurden zwei der Siedler schwer verletzt.