Österreicher wird nicht vor Februar freigelassen

Bis der Familienvater freikommt, dürften noch ein paar Wochen vergehen, analysierte am Wochenende die „Kleine Zeitung“. Bei den Freilassungen machen Frauen und Kinder den Anfang, dann folgen Ältere und Verletzte. Wie berichtet, wurden am Sonntag in einem ersten Schritt drei junge Frauen freigelassen.