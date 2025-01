Netanyahu setzt im Kampf gegen Hamas auf Trump

Die „militärischen Fähigkeiten der Hamas müssten zerstört und ihre politische Herrschaft im Gazastreifen beendet werden“. Auch Trump äußerte sich in seiner Rede bei der traditionellen Parade zu den Geiseln der islamistischen Terrororganisation. Er sei nicht zuversichtlich, dass die Waffenruhe eingehalten werde. Wie berichtet, gilt seit Sonntag eine sechswöchige Feuerpause in Gaza. Die Hamas hat am Sonntag drei israelische Geiseln freigelassen, im Gegenzug wurden 90 Palästinenserinnen und Palästinenser aus der Haft entlassen.