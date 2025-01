Wirtesprecher legt sich mit ÖVP-Wirtschaftsbund an

SPÖ-Verband tritt auf Liste von Mayr-Stockinger an

Katzmayr und Traunmüller vertreten den Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband, als Unterstützer ist auch Gerhard Edelsbacher vom unabhängigen Wirtschaftsnetzwerk dabei. Der Ansfeldener war bereits in den vergangenen zehn Jahren Wirtesprecher und vertrat 6000 Betriebe in Oberösterreich. Nach einem Streit innerhalb der Gruppe stellte ihn der Wirtschaftsbund nicht mehr auf – die „OÖ-Krone“ berichtete.