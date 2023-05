„Ich rate Kollegen von Trinkgeld-Pauschale ab“

Für gehörige Aufregung sorgten die „Krone“-Berichte über ein Lokal am Wiener Naschmarkt, das automatisch zehn Prozent Trinkgeld in Form einer Servicepauschale in Rechnung stellt. In der Karte wird darauf hingewiesen. Wer nicht aufpasst, gibt eventuell noch zusätzlich Trinkgeld und wird so doppelt zu Kasse gebeten. Aber es geht noch krasser: Beim Nobel-Würstelstand – mit Selbstbedienung – vor der Albertina in Wien werden vier Prozent Servicepauschale verrechnet. Betreiber Josef Bitzinger: „Die Leute geben freiwillig immer weniger Trinkgeld. Die gesamte Summe kommt meinem Personal zugute.“