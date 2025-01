Ein liebevolles Zeichen für Opfer von Gewalt

Tanzen gibt Kraft und bringt Aufmerksamkeit. Zumindest, wenn es in aller Öffentlichkeit stattfindet. Denn Hinschauen kann gerade hier Leben retten. Alljährlich wird mit der Protestaktion „One Billion Rising“ weltweit ein tanzendes Zeichen gegen Gewalt an Frauen und für mehr Gleichstellung gesetzt. Und das mit purer Energie und ganz viel Lebensfreude. So wird etwa am Valentinstag in Krems und Mödling ordentlich das Tanzbein geschwungen.