Courage im Kampf gegen Gewalt an Frauen

Das Ziel, betroffene Frauen zu ermutigen, die Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen, könne nur erreicht werden, wenn alle an einem Strang ziehen, ist sich Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister sicher. „Es wird Zeit, die engagierten Gemeinden auch vor den Vorhang zu holen. Sichtbar zu machen, wer bereits mitmacht – denn: Gewalt hat viele Gesichter, Zivilcourage noch mehr“, so Teschl-Hofmeister.