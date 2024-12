Jede 5. Frau wird heutzutage noch Opfer von Gewalt

Ein Farbakzent mit ordentlicher Signalwirkung: Alljährlich wird die sichtbare Unterstützung im Kampf gegen Gewalt an Frauen mehr. So leuchtet auch heuer das Festspielhaus St. Pölten derzeit wieder an Veranstaltungstagen in Orange. „Wir müssen konsequent dafür Sorge tragen, dass jegliche Art von Gewalt gegen Mädchen und Frauen keinerlei Platz in unserer Gesellschaft findet, denn jeder Vorfall ist ganz klar einer zu viel. Als Kulturinstitution ist das Festspielhaus St. Pölten ein Ort des gesellschaftlichen Diskurses, unser Programm reflektiert dabei brandaktuelle Fragestellungen unserer Zeit“, betont Geschäftsführer Thomas Gludovatz.