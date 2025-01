Bildungspolitik: Geht das Gegeneinander weiter?

Woran wir nie gedacht hätten: In puncto Neubesetzung eines hohen Amtes im Bildungsbereich war Wien diesmal schneller. Da Heinrich Himmer vor vier Monaten in den Nationalrat gewechselt ist und seither Arno Langmeier das Amt des Bildungsdirektors interimistisch besetzt, hatten wir das nicht mehr auf dem Radar. Lehrerinnen haben übrigens keinerlei Insiderwissen der Wiener Stadtpolitik. Also gingen wir davon aus, Herr Langmeier bleibt. Es kam anders.