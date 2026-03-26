So gut war der ÖSV seit Hirscher-Aus nicht mehr

„Grundsätzlich glaube ich, dass ich ein gutes Trainerteam und eine gute Mannschaft hinterlasse“, sagte Assinger, wohlwissend, dass etwa im Super-G ohne Podestplatzierung das historisch schlechteste Abschneiden zu Buche steht. Sein Pendant bei den Männern, Marko Pfeifer, konnte verbesserte Zahlen vorweisen – allerdings von einem niedrigen Vorjahresniveau ausgehend. „Wir haben in jeder Disziplin gewonnen. Es sind gewisse Dinge im Wachsen, was den Weltcup betrifft. Aber wenn wir in den Nachwuchs schauen, wissen wir auch, dass wir sehr viel zu arbeiten haben“, sagte Pfeifer nach sechs Siegen und zwölf weiteren Podestplätzen.