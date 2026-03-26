Falsches Knie untersucht? Das sagt Mbappé selbst

In Paris fand Mbappé „die richtige Lösung“

Mbappé, der sich am 7. Dezember bei der Heimpleite Reals gegen Celta de Vigo (0:2) verletzt hatte, war nach längerer Pause bei Real bei den Siegen bei Manchester City (2:1) am 17. März sowie am Sonntag gegen Atlético Madrid (3:2) eingewechselt worden und spürte keine Probleme. Es wird daher erwartet, dass er bei den WM-Testspielen der französischen Nationalmannschaft am Donnerstag in Boston gegen Brasilien sowie am Sonntag in Landover bei Washington gegen Kolumbien zum Einsatz kommt. „Ich bin sehr glücklich, dass ich hier bin, dass ich verfügbar bin, und komplett fit. Ich bin einsatzbereit und das auch von Beginn an, wenn ich gebraucht werde“, sagte Mbappé.