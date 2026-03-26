Eisfreuden zum Start der neuen Eissaison gewinnen

Beim Eskimo-Saisonstart-Event wurden die neuesten Eis-Kreationen vorgestellt. Und das Beste: Wer sich durch die große Vielfalt durchkosten möchte, kann mit etwas Glück eine von drei Eistaschen gewinnen!
Passend zum Auftakt der neuen Eissaison lud Eskimo vor einigen Tagen zu einem stimmungsvollen Präsentationsevent nach Wien. Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens, Mediengäste und ausgewählte Partner erhielten dort einen exklusiven Vorgeschmack auf die frisch vorgestellten Sorten. Die erste Verkostung machte deutlich, wie vielfältig und genussreich das Sortiment 2026 wird. Bereits Anfang Februar kam das Kulteis „Brickerl“ zurück und der Run auf das Eis ist bis dato ungebrochen. Allein im Februar kauften die zahlreichen Brickerl-Fans über 300.000 einzelne Brickerl. Vergleicht man diese Stückzahlen mit Twinni und Jolly, dann hat Brickerl in diesem Zeitraum sogar die beliebten Klassiker Twinni und Jolly, die sonst immer an der Spitze stehen, überholt.
Im Rahmen des Events präsentierte Eskimo eine breite Palette neuer Kreationen. Besonders im Fokus stehen die eleganten Magnum‑Signature‑Sorten La Pistache und La Pêche. Beide Sorten setzen auf fein abgestimmte Texturen, bei denen cremige Kerne, zarte Eisstrukturen und knackige Hüllen miteinander harmonieren. Während La Pistache auf Pistazie in zahlreichen Nuancen aufbaut, kombiniert La Pêche eine fruchtige Komposition aus Pfirsich und Grapefruit mit schokoladigen Akzenten. Ebenfalls wird das Cornetto Eis eine Pistazienvariante erhalten.
Fruchtige Ideen
Auch das Magnum bonbon‑Sortiment wird erweitert: Die neue Variante „Milk Cjhocolate & Cherry“ bringt erstmals fruchtige Noten in das beliebte Snack‑Format, während die Magnum-Becher, die Crackables, mit einer Pistazien-Variante überzeugen. Der Profi-Tipp: Für den besonderen haptischen Genussmoment den Becher mit der Schokowand einmal kräftig an der Seite drücken – mehr Knacken geht nicht.
Solero setzt in diesem Jahr auf zwei Bonbon‑Varianten in den Geschmacksrichtungen Exotic sowie Strawberry Twist. Beide Formate kombinieren cremiges Vanilleeis mit intensivem Fruchtgeschmack und eignen sich perfekt als kleine Portionen für zwischendurch. Ergänzend dazu erscheint Strawberry Twist auch als Stieleis. Darüber hinaus wird mit dem Twister Frrreeze ein neues Wassereisformat Einzug halten. Hier trifft Pfirsichwassereis auf Orange und Himbeere mit Cooling-Effekt – für einen extra Erfrischungs-Kick.
Neue Genusswelten
Volcanix ist eines der experimentellsten Produkte der Saison. Das Stieleis besteht aus fünf vollkommen unterschiedlichen Schichten – von knuspriger Kakaoglasur über Karamellkugeln bis hin zu cremigen Eisanteilen - die nacheinander für neue Geschmackseindrücke sorgen und das Produkt zu einer kleinen sensorischen Expedition machen.
Cremissimo erweitert auch sein Sortiment um Soft & Crunchy, ein Konzept in patentiertem Zwei-Kammer-Design. Eis und Topping – sprich Cornetto-Waffelstückchen – sind separat verpackt. So kann man selbst entscheiden, wieviel Crunch man möchte. Zusätzliches Plus: In der zweiten Kammer bleiben die Waffelstückchen lange frisch und knusprig. Ebenfalls neu: Für die Generation Alpha und die jüngeren Eisfans gibt es ein eigenes Minecraft-Eis. Es ist von der ikonischen Spielwelt inspiriert. Mit jedem gekauften Eis kann man zudem digitale Goodies für Minecraft freischalten.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zum Start der neuen Eissaison drei prall gefüllten Taschen mit den Eisneuheiten von Eskimo. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 30. März, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone“-kocht Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.