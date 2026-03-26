Eisfreuden zum Start der neuen Eissaison gewinnen

Passend zum Auftakt der neuen Eissaison lud Eskimo vor einigen Tagen zu einem stimmungsvollen Präsentationsevent nach Wien. Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens, Mediengäste und ausgewählte Partner erhielten dort einen exklusiven Vorgeschmack auf die frisch vorgestellten Sorten. Die erste Verkostung machte deutlich, wie vielfältig und genussreich das Sortiment 2026 wird. Bereits Anfang Februar kam das Kulteis „Brickerl“ zurück und der Run auf das Eis ist bis dato ungebrochen. Allein im Februar kauften die zahlreichen Brickerl-Fans über 300.000 einzelne Brickerl. Vergleicht man diese Stückzahlen mit Twinni und Jolly, dann hat Brickerl in diesem Zeitraum sogar die beliebten Klassiker Twinni und Jolly, die sonst immer an der Spitze stehen, überholt.