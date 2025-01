„Gebot der Stunde“: Babler warnt jetzt FPÖ vor ÖVP

Offensichtlich hofft SPÖ-Chef Andreas Babler darauf, dass die aktuellen blau-schwarzen Koalitionsverhandlungen doch noch scheitern. In der Nationalratssitzung am Mittwoch sprach er nämlich überraschend den Freiheitlichen ins Gewissen. „Sie wissen so gut wie ich, dass in den Verhandlungen mit der ÖVP Vorsicht das Gebot der Stunde ist. Ist die Lust auf die Macht so groß bei Ihnen?“, fragte Babler. Der blau-schwarze Konter ließ nicht lange auf sich warten ...