Heftige Vorwürfe und Grabenkämpfe im Parlament

SPÖ-Chef Babler in neuer Rolle

Er mahnt zur Einigkeit in schwierigen Zeiten, zur Einhaltung von Menschenrechten, verweist auf die Potenziale Österreichs und verdeutlicht, dass sein Land stabiler und verlässlicher Partner bleiben werde. Und verwehrt sich in diesem Kontext – wohl in Richtung FPÖ gemeint, mit der er selbst definitiv nicht regieren will - gegen eine „Zugbrücken-Hoch-Mentalität“. Die wohlgemeinten Worte werden vernommen, doch die anderen gelüstet es nach Abrechnung. Bei der aktuellen Stunde zum Budget geht es hoch her.