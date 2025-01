Schallenberg: „Österreich keine Insel der Seligen“

Alexander Schallenberg hat am Mittwochvormittag im Nationalrat zum zweiten Mal eine Regierungserklärung abgegeben. Der Außenminister übernimmt nach Karl Nehammers Rücktritt interimistisch das Amt des Bundeskanzlers. Vor den Abgeordneten im Hohen Haus stellte er klar, dass wir sowohl innen- als auch außenpolitisch in schwierigen Zeiten leben. „Österreich ist keine Insel der Seligen“, so Schallenberg.