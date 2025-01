Eine Rundreise in Jubiläen

60 Jahre „Sound of Music“: Ein Filmklassiker feiert Geburtstag

Mehr als eine Milliarde (!) Menschen haben „The Sound of Music“ seit der Erstausstrahlung am 2. März 1965 in New York gesehen. Selbst 60 Jahre danach kommen Fans nach Salzburg, um auf den Spuren der singenden Trapp-Familie die Originalschauplätze kennenzulernen. 2025 steht ganz im Zeichen von „The Sound of Music“.

Infos: www.salzburg.info/de/salzburg/the-sound-of-music